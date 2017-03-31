У Львові тролейбус №25 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом

На вихідних, 1-2 квітня, тролейбус №25 не курсуватиме по проспекту Червоної Калини.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», 1-2 квітня тролейбус №25 не курсуватиме по проспекту Червоної Калини. Зміни у русі тролейбуса пов’язані із проведенням будівельних та монтажних робіт з продовження трамвайної лінії №8 на вул. Вернадського.

На вихідних, 1-2 квітня, тролейбус №25 не курсуватиме по проспекту Червоної Калини. На цей час тролейбус №25 курсуватиме за маршрутом: Автовокзал – вул. Луганська – та у зворотному напрямку.