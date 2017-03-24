У Львові створили спецвідділ поліції проти «злодіїв у законі»

З 21 березня 2017 року у Львові при Департаменті карного розшуку почав працювати спеціальний відділ оперативних розробок, основним завданням якого є боротьба з кримінальними авторитетами, «смотрящими», «злодіями в законі», здобування оперативної інформації про діяльність організованих злочинних угрупувань і тіньовий бізнес кримінальних та навколокримінальних структур та реалізація здобутої інформації.

Про це повідомляє «Ратуша» з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, такі спецпідрозділи створено, крім Львова, ще в Одесі, Харкові, а також працюватиме відділ, який одночасно контролюватиме Запоріжжя і Дніпро. З ініціативою про створення таких структур вийшов безпосередньо глава Національної поліції України генерал Сергій Князєв. У Львові в цій службі працюватиме 8 — 10 осіб, які матимуть дуже пристойні заробітки — до 30 тисяч гривень (під це виділено додаткове фінансування з держбюджету). Власне західноукраїнську структуру повинен очолити полковник поліції Сергій Зюбаненко.

Оскільки Зюбаненко в категоричній формі відмовився коментувати подію («Я ще не бачив наказу про своє призначення і зараз продовжую виконувати обов’язки заступника начальника ГУНП у Львівській області, тому говорити наразі нема про що!»), то довелося звернутися до інших компетентних джерел.

Вони підтвердили, що вже найближчим часом спецвідділ оперативних розробок у структурі ДКР розпочне свою активну діяльність. Спроба створити таку структуру — це, швидше, намагання отримати додаткове джерело інформації про реальні події в регіоні, бо сьогодні керівництво в Києві має таку інформацію, яку надають у вигідному для себе світлі керманичі обласної поліції. Відділ, який теоретично мав би взяти під себе збір інформації про злочинні оборудки кримінальних структур у всіх сферах, буде підпорядковуватись безпосередньо Сергієві Князєву й Арсенові Авакову. В разі потреби аналітики відділу зможуть залучати до активної роботи кримінальну розвідку, 7-ме управління (зовнішнє спостереження) і КОРД.

Керівник ГУНП у Львівській області генерал третього рангу Валерій Середа підтвердив, що такий відділ починає створюватись і найближчим часом для цього буде відведено у приміщенні обласного управління 1 — 2 кімнати. За його інформацією, до роботи в цій структурі залучають спеціалістів із високими званнями з Франківщини, Рівного і Закарпаття. «Цей підрозділ — це не аналог УБОЗу чи «Скорпіону», — зазначив у коментарі «Ратуші» пан Середа. — він швидше виконуватиме аналітику і прогнозування певних процесів». У генерала наразі нема інформації, чи дозволять його співробітникам залучати до роботи підрозділи розвідки або КОРДу.

Як запевнило джерело в Києві, якщо якісь групи «активної дії» і залучатимуть, то лише київські, бо «ні Львову, ні львівським поліцейським» столичне керівництво не довіряє. Не всі переконані, що новостворена ланка потрібна. «Якщо хлопці працюватимуть, — з усмішкою запевнив «Ратушу» колишній офіцер львівського УБОЗу, — тоді, без сумніву, це принесе значну користь. Якщо ж київське керівництво використовуватиме впливи і повноваження відділу не для боротьби зі «злодіями в законі», а для лобіювання власних тем у бізнесі — тоді зрозуміло стане, що йдеться про інтереси зовсім не тих злодіїв».