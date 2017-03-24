У Львові сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський Форум місцевого самоврядування

Упродовж 24-25 березня у Львові уп’яте відбуватиметься подія всеукраїнського масштабу – Всеукраїнський Форум місцевого самоврядування.

Як повідомили організатори, захід передбачає дискусійні панелі для понад 500 учасників.

Участь у форумі беруть міські голови, українські та іноземні експерти у сфері місцевого самоврядування, представники муніципалітетів та органів виконавчої влади, представники об’єднаних територіальних громад, а також представники міжнародних донорських організацій та дипломатичного корпусу, представники ініціативних громадських організацій та аналітичних центрів, Верховної Ради, Адміністрації президента, Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Асоціації міст України, Асоціації малих міст України.