У Львові синоптики прогнозують на найближчі кілька днів значне потепління

Львівський гідрометцентр повідомляє, що впродовж 21 – 25 березня температура повітря у Львові становитиме від 1º до 17º тепла.

Зокрема, 21 березня мінімальна температура становитиме від +1 до +6º, максимальна – від +10 до +15º;

22 березня: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +10 до +15º;

23 березня: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +10 до +15º;

24 березня: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +12 до +17º;

25 березня: мінімальна – від +4 до +9º, максимальна – від +5 до +10º.