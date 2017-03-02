У Львові СБУ затримали на хабарі голову медико-соціальної експертної комісії

Корупційні дії голови міжрайонної медико-соціальної експертної комісії викрила у Львові Служба безпеки України спільно з поліцією.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, керівниця МСЕК вимагала чотири тисячі гривень від мешканки Львівщини за видачу висновку про присвоєння їй групи інвалідності.

Правоохоронці затримали 2 березня здирницю у службовому кабінеті після одержання неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем роботи затриманої оперативники спецслужби також вилучили 300 доларів США та дві тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються інші факти злочинної діяльності чиновниці.