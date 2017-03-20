У Львові розробили схеми об’їзду Личаківської на час ремонту

24 березня у Львові на ремонт закриють вулицю Личаківську. У зв’язку з цим трамваї по Личаківській не курсуватимуть, а автобуси здійснюватимуть об’їзд по вул. Некрасова.

«Зараз завершується погодження всіх необхідних документів. Плануємо розпочати ремонтні роботи на вул. Личаківській у п’ятницю, 24 березня», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.

За його словами, ділянку вул. Личаківської від Мечникова до Пасічної реконструюватимуть у три етапи: спочатку відремонтують перехрестя з вул. Мечникова, потім ділянку до вул. Котика і вже після цього – від Котика до Пасічної. Загалом реконструкція триватиме близько восьми місяців і коштуватиме близько 6 млн євро.

На час реконструкції перехрестя Личаківської – Мечникова трамваї по Личаківській не курсуватимуть, а автобуси здійснюватимуть об’їзд по вул. Некрасова.

«По вул. Личаківській курсують десять автобусних маршрутів, з яких один нічний. Усі вони об’їжджатимуть по вул. Некрасова. На цей час на Некрасова буде заборонено паркування для зручності проїзду громадського транспорту. Приватний транспорт здійснюватиме об’їзд по вул. Рєпіна, Сагайдачного і Круп’ярській», – сказав в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Зазначимо, що по вул. Личаківській проходять автобусні маршрути №5А, 15, 18, 24, 29, 36, 39, 47А, 50 та 5Н.

Відповідаючи на запитання про те, чи на час ремонту вул. Личаківської будуть запроваджувати додаткові автобусні маршрути для перевезення студентів із гуртожитків на вул. Пасічній, Олег Партика зазначив: «Наразі новий маршрут не запроваджуємо. Якщо буде така потреба, будемо запроваджувати додатковий маршрут і залучати перевізників».

Після завершення ремонту перехерстя Личаківської – Мечникова, який триватиме близько трьох місяців, трамваї та автобуси пустять по вул. Мечникова.

Через ремонт Личаківської трамвай №10 (Залізничнйи вокзал – Пасічна) не курсуватиме, а трамваї №2 та №7 змінять маршрути. Трамвай №2, який зараз їздить з вул. Коновальця на Пасічну, змінить схему руху і фактично стане кільцевим. При цьому чотири трамваї курсуватимуть за маршрутом Коновальця – Головна пошта – Центр – Вітовського – Коновальця, а ще чотири – в протилежному напрямку: Коновальця – Вітовського – Франка – Центр – Дорошенка – Коновальця. Трамвай №7, який зараз їздить з вул. Шевченка на Пасічну, пустять до Аквапарку за маршрутом: Шевченка – Городоцька – Підвальна – Франка – Вітовського – Сахарова – Аквапарк.