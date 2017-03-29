У Львові псевдо-комунальники обікрали квартиру пенсіонера

У Львові двоє невідомих, які представилися працівниками «Львівгазу», обікрали квартиру пенсіонера.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції, в Шевченківський відділ поліції 27 березня звернулася за допомогою 48-річна львів’янка. Жінка повідомила, що двоє зловмисників обікрали її 83-річного батька. Вони представилися працівниками одного із львівських комунальних підприємств, зайшли у квартиру і доки один із них під різними приводами відволікав увагу пенсіонера, інший тим часом нишпорив у кімнаті.

Коли зловмисники пішли, потерпілий виявив зникнення грошей в сумі 7 000 гривень та ювелірних виробів. Загальна сума збитків 150 тис грн.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особи злодіїв. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.