У Львові поховали полковника Калитича, який загинув біля Краматорська

30 березня у Львові провели в останню путь одного із очільників центрального ракетно-артилерійського управління Збройних сил України.

54-річний полковник Віктор Калитич загинув 26 березня у катастрофі гелікоптера Мі-2 поблизу Краматорська. На борту повітряного судна було ще четверо військослужбовців, які також загинули.

Усе своє життя Віктор Калитич віддав Збройним силам. Вийшов на військові пенсію, та у 2015 році повернувся на службу. Спочатку тренував вояків за напрямком ракетного озброєння, а згодом його перевели у центральний апарат Міноборони. Побратими по службі називають Віктора Калитича одним із найкращих в Україні фахівців своєї справи.

Поховали полковника з військовими почестями на Личаківському кладовищі.