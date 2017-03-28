У Львові попрощалися із загиблим в АТО командиром відділення 24-ї мехбригади

У Львові сьогодні, 28 березня, попрощалися з командиром відділення 24-ї механізованої бригади Володимиром Павлівим, який 24 березня загинув від осколкового поранення під час виконання бойового завдання в районі селища Новоолександрівка на Луганщині.

Після панахиди у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла похоронна процесія центром міста вирушила до Личаківського цвинтаря Львова.

Попрощатися із сержантом Збройних сил України прийшли рідні, бойові побратими, городяни. Поховали 42-річного українського бійця з військовими почестями.

У Львові сьогодні до обіду, у зв’язку із похоронами земляка, було обмежено розважальні заходи.

Павлів спочатку був добровольцем 34-ї бригади, а в грудні 2016 року пішов на службу за контрактом у 24-у механізовану бригаду. Був командиром відділення, гранатометником-кулеметником.

Тривалий період Павлів жив за кордоном – в Великобританії та Бельгії. Однак з початку російської агресії повернувся в Україну.

У загиблого залишилась мати, брат і сестра.