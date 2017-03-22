У Львові помічник народного депутата став жертвою кишенькових злодіїв

У Львові помічник народного депутата України став жертвою кишенькових злодіїв.

Як повідомляє «Вголос», до поліції із заявою про крадіжку звернувся житель одного з обласних центрів. Чоловік повідомив, що 21 березня близько 08.30 на проспекті Шевченка у Львові він виявив, що з його кишені викрали гаманець з документами. Окрім грошей, помічник нардепа позбувся посвідчення помічника депутата ВРУ, посвідчення адвоката та посвідчення багатодітного батька.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки.