У Львові помічник народного депутата став жертвою кишенькових злодіїв

У Львові помічник народного депутата України став жертвою кишенькових злодіїв.

Як повідомляє «Вголос», до поліції із заявою про крадіжку звернувся житель одного з обласних центрів. Чоловік повідомив, що 21 березня близько  08.30 на проспекті Шевченка у Львові він виявив, що з його кишені викрали гаманець з документами. Окрім грошей, помічник нардепа позбувся посвідчення помічника депутата ВРУ, посвідчення адвоката та посвідчення багатодітного батька.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки.

 

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