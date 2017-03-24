У Львові поліцейський скоїв наїзд на школярку

У Львові внаслідок ДТП постраждала 12-річна львів’янка.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, 24 березня, у другій половині дня, водій іномарки Ford на перехресті вулиць Люблінська – Петлюри, скоїв наїзд на дівчинку-пішохода. За кермом автомобіля перебував працівник одного із відділень поліції області, який на момент скоєння автопригоди перебував поза службою.

За попередніми даними, дитина вибігла на дорогу ігноруючи червоний сигнал світлофора, вдарилася в бік автомобіля і впала на проїжджу частину. Дівчинку із забоями госпіталізовано.

Всі обставини ДТП встановлюються.