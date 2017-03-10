У Львові по вул. Зеленій тимчасово не курсують тролейбуси

У Львові через обрив кабеля тролейбуси №11, 24 та 25 курсують лише до вул. Луганської.

Через обрив високовольтного кабеля тролейбуси, що курсують по вул. Зеленій, доїждають лише до вул. Луганської. Далі розвертаються та їдуть у зворотньому напрямку. Рух змінено через аварію на вул. Зеленій, 277, яка сталася близько 8:00. Тут згорів високовольтний кабель.

Про це повідомили у «Львіввелектротрансі», інформує Zaxid.net.

Зараз тривають роботи із заміни кабеля. Скільки проводитимуть відновлювальні роботи, невідомо.