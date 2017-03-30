У Львові підприємця оштрафували за незаконне будівництво на вул. Володимира Великого

Ініціатора незаконного будівництва на вул. Володимира Великого, 117 у Львові оштрафували на 57 600 грн.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні. інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Львові 29 березня винесено постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Постановою накладено штраф на ФОП Мамедова Мурсаля Абдулгусейна Огли у розмірі 57 600 грн. за виконання будівельних робіт по вул. В. Великого, 117 без реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт на об’єкті ІІ категорії складності.

Нагадаємо, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові було проведено позапланову перевірку на об’єкті будівництва зблокованих тимчасових споруд на вул. В. Великого, 117. Під час перевірки виявлено, що за вказаною адресою ФОП Мамедовим Мурсаль Абдулгусейн Огли проведено будівельні роботи з будівництва одноповерхової споруди, площею 100 кв.м., яка збудована на монолітному бетонному фундаменті, влаштованому по периметру, без дозвільних документів, які надають право на виконання будівельних робіт, що є порушенням вимог п.2 ч. 1 ст.34, ч. 1 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466.

Станом на сьогодні будівельні роботи зупинені.