У Львові під час хресної ходи молилися за мир в Україні

У Хрестопоклонну неділю, 19 березня, відбулася загальноміська хресна хода вулицями Львова під молитовним проводом монахів Чину Святого Василія Великого.

Як інформує Львівська ОДА, хресна хода проводилася з нагоди 400-ліття реформування Василіанського Чину святого Йосафата.

Очолив Хресну ходу Високопреосвященний владика Ігор, Митрополит і Архиєпископ Львівський.

За інформацією прес-служби Львівської ОДА, у заході взяли участь десятки тисяч вірян.

Традиційно, у Хрестопоклінну неділю, у Львові УГКЦ організовує ходу, під час якої провадять роздуми над страстями Господа Ісуса Христа. Хресну ходу тематично приурочено молитві за мир і спокій у нашій країні.

Зазначимо, що минулого року увага була зосереджена на постаті наших військовослужбовців, під час цьогорічної ходи молитва була у цьому ж намірі.