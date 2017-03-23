У Львові озброєні грабіжники забрали з ювелірного магазину вироби на 100 тис грн.

У Львові двоє озброєних зловмисників пограбували ювелірний магазин, поранивши охоронця. Злочинці заволоділи ювелірними виробами на загальну сума 100 тис грн.

Як повідомляє відділ комунікації Нацполіції Львівської області, 22 березня до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря «швидкої» про те, що до них із пораненням ноги доставлено 41-річного львів’янина, охоронця ювелірного магазину.

Як встановили працівники поліції, сьогодні близько 13.00 у ювелірний магазин на вулиці Городоцькій увійшли двоє невідомих із прикритими обличчями, поранили в ногу охоронця пострілами із невстановленої зброї, розбили вітрину, забрали звідти коштовності, після чого втекли. Сума збитків з’ясовується.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників та їхнє місцеперебування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Охоронцю магазину лікарі надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.