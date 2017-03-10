У Львові обікрали два консульства

У Львові невідомі викрали з фасаду приміщення Почесного консульства Республіки Білорусь на вул. Героїв УПА, 78 інформаційну таблицю.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Національної поліції у Львівській області, таблиця з написом «Почесне консульство Республіки Білорусь у Львові», розміром 25х40 см була виготовлена з пластмаси.

Крадіжку 9 березня виявили працівники консульства.

В ніч на 9 березня з фасаду будівлі консульства Королівства Бельгії на вул. Івана Франка, 14 у Львові було викрадено інформаційну таблицю розміром 30х40 см з написом: “Почесне консульство Корорлівства Бельгії у Львові”.