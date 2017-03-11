У Львові невідомі закидали фарбою і розмалювали пам’ятник розстріляним польським професорам

У Львові на Вулецьких пагорбах невідомі розмалювали пам’ятник польським професорам розстріним у 1941 році.

Про це повідомляється на сторінки спільноти “Варта 1” у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, 10 березня вандали закидали фарбою і написали “смерть ляхам” на задній частині експозиції. Адміністрація відреагувала швидко – відразу видалила всі написи з монумента.

Як повідомили у правоохоронних органах, за фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України.

Довідка. В ніч з 3 на 4 липня 1941 року окремими відділами групи спеціального призначення “Галичина” (Einsatzkommando zur besonderen Verwendung “Galizien”) при Поліції Безпеки (Ordnungspolizei) та Служби Безпеки (Sicherheitsdienst) під командуванням бригаденфюрера СС др. Карла Ебергарда Шьонґарта було арештовано 21 професора вищих навчальних закладів Львова, а також їх рідних, осіб, що перебували в помешканнях на момент арешту, слуг – всього 52 особи. (у рамках продовження акції “Надзвичайного утихомирення” (“Außerordertliche Befriedung”) зі знищення польської інтелектуальної еліти проведеної в квітні-червні 1940 р.).

Арешти було проведено окремі групи по 5-6 чоловік на чолі з офіцерами за попередньо підготовленими списками. З 20:00 до 1 год. ночі. Головними жертвами виступили професори вищих шкіл Львова, головно Медичного інституту та Львівської Політехніки.

Під час арешту забирали усіх чоловіків віком від 18 років, а у ряді випадків й гостей та знайомих господарів помешкання, а також їхніх слуг.

Після коротких допитів, проведених в одному з корпусів Львівської Політехніки т. зв. “Бурси Абрагамовичів” (вул. Боя Желенського, 5) близько 4 год. ранку 4 липня 1941 р. заарештованих вивели на узгір’я Вулецьких пагорбів до заздалегідь викопаної ями. Послідовно, групами по четверо чоловік підводили до неї та розстрілювати. Єдиним з-поміж арештованих професорів, кому вдалося уникнути розстрілу був проф. Гроєр.

У середині листопада 1943 р. у рамках акції ліквідації слідів нацистських злочинів на окупованих територіях могилу з останками розстріляних було розрито (останки ексгумували та спалили в таборі у Лисиницькому лісі (в Кривчицях).