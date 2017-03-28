У Львові на хабарі затримали прокурора

У Львові за вимагання та отримання хабара в розмірі ₴12 тис. затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Миколу Каліфіцького, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook увечері в понеділок, 27 березня.

Прокурора і юриста першого класу Миколу Каліфіцького підозрюють в отриманні хабара від обвинуваченої у кримінальній справі за сприяння в обранні їй найбільш м’якої міри покарання.

За словами генпрокурора, прокурора затримали безпосередньо при отриманні хабара. Під час огляду місця події грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи фігуранта, повідомив генпрокурор.

Цікаво, що Луценко також оприлюднив ім’я затриманого, чого зазвичай слідчі органи не роблять.

Львівській місцевій прокуратурі №1 підпорядковані Галицький, Личаківський та Сихівський райони Львова.

Zaxid.net