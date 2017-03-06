У Львові на ремонт закриють три вулиці

Цього року у Львові ремонтуватимуть вулиці Личаківську і Замарстинівську та площу Івана Франка.

«По вул. Мечникова мусимо завершити роботу до кінця. Також треба приєднати колектор на вулиці Мечникова – Личаківська. Будуть певні незручності, але коли ми будемо робити ремонт трамвайної колії, будемо запускати окремий рух автобуса, тому з вул. Пасічної буде нормальний доїзд. Також цього року хочемо ремонтувати площу Івана Франка. Великий об’єм робіт потрібно зробити на вул. Замарстинівській на ділянці від Гайдамацької до Липинського», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.