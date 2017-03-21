У Львові на підпільному заводі виготовляли каву в стіках «3 в 1»

У Львові оперативники Управління захисту економіки Нацполіції викрили діяльність підпільного міні-заводу з виробництва фальсифікованої кави.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Львівській області, в ході відпрацювання інформації, що на території області діє розгалужена мережа збуту фальсифікованої кави під брендом відомого виробника, було встановлено, що 44-річний львів’янин, приватний підприємець, у двоповерховій будівлі на власному подвір’ї облаштував виробництво фальсифікованої кави. У будівлі на першому поверсі знаходиться спортзал, а на другому поверсі, дістатися до якого можна було лише за допомогою електричного ліфту, діяв підпільний міні-завод. Добова виробнича потужність підробленої кави становила до тисячі пачок в день.

Встановлено, що фальсифікована кава, яка вироблялася з кавового напою з додаванням цукру і сухого молока (т.з. кава в стіках «3 в 1»), збувалася на оптових ринках Львова, а також через торгівельні мережі у західних областях.

Збутом фальсифікованої продукції займався житель міста Охтирка Сумської області, який через мережу Інтернет розміщував оголошення про продаж партій кави і приймав замовлення від клієнтів. Фальсифікована продукція відвантажувалась з цеху у Львові.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, понад 19 тис упаковок готової до реалізації продукції, 100 кг сировини, паперову тару, а також 17 тис грн. готівки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знака для товарів і послуг вчинені організованою групою).

На даний час оперативники обласного управління захисту економіки та слідчі встановлюють всіх осіб, причетних до організації та діяльності підпільного бізнесу.