У Львові мешканця Івано-Франківщини обікрав сусід по хостелу

У Львові 37-річного жителя міста Снятин Івано-Франківської області обікрав сусід по кімнаті у хостелі.

Як стало відомо з власних джерел, 5 березня чоловік зупинився в одному з костелів на вул. Залізничній. Прокинувшись вранці 6 березня виявив, що в нього зникли два мобільні телефони, особисті документи та гроші. Загалом, на суму близько 4000 грн.

Правоохоронці, куди звернувся чоловік із заявою про крадіжку, встановили, що спокусився на речі і гроші жителя Прикарпаття його сусід по кімнаті у хостелі – 22-річний житель Запорізької області.