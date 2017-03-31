У Львові медики діагностували ентеровірусну інфекцію у групи київських студентів

У Львові з ентеровірусною інфекцією госпіталізовано 6 студентів з Києва, які сьогодні вранці прибули до Львова поїздом.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, 9 студентів, які приїхали до Львова з Києва, звернулись до медиків по допомогу через погане самопочуття. Зі слів потерпілих, вони почали почувати себе погано ще у потязі. У Львові їх обстежили медики бригади швидкої допомоги, у 6 осіб виявлено ентеровірусну інфекцію.

За інформацією медиків бригади швидкої допомоги, група із 20 студентів сьогодні прибула близько 6.00 до Львова з Києва. Розмістилися у двох хостелах у центрі міста. До медиків зі скаргами на погане самопочуття звернулися 9 осіб. З’ясувалося, що студенти у Львові ще не харчувалися. Шестеро з ознаками ентеровірусної інфекції відмовились від госпіталізації. Двох членів групи – мешканця Києва та громадянина Ірландії – скеровано в обласну інфекційну лікарню. Ще одного студента – громадянина Швеції – оглядають медики.