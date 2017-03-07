У Львові феміністки 8 березня проведуть жіночий марш

Завтра, 8 березня, о 12:00 у Львові планується провести жіночий марш – International Women’s Strike.

Організатори заходу, ГО “Феміністична майстерня” разом з регіональною ініціативою “Women’s Voices”, закликають львів’янок разом вийти на акцію, повідомляє Гал-інфо.

“Львів’янки! Залиште набридлі гендерні ролі та проведіть цей день разом з нами у атмосфері взаємної підтримки і солідарності!

Ми будемо говорити про систематичні порушення прав жінок, з якими стикаємося ми в Україні та інші жінки у світі: домашнє насилля, сексуальне насилля, дискримінація на роботі, відсутність підтримки материнства, сексизм, низька оплата праці, перекладання на жіночі плечі доглядової роботи, відсутність доступу до медицини.

В цей день у всьому світі відбуваються подібні акції, оскільки на різних континентах жінки мають труднощі у доступі до освіти, якісної медицини, вони потерпають під час воєнних конфліктів, є жертвами ранніх шлюбів і насильства, не мають доступу до ресурсів. Жіночий марш у Львові відбудеться в рамках Міжнародного жіночого страйку, який пройде у понад сорока країнах світу.

До акції приєднаються жінки у Аргентині, Австралії, Бельгії, Болівії, Бразилії, Великобританії, Венесуелі, Гватемалі, Гондурасі, Домініканській Республіці, Еквадорі, Іспанії, Ізраїлі, Італії, Канаді, Колумбії, Коста-Рико, Мексиці, Нікарагуа, Німеччині, США, Сальвадорі, Панамі, Парагваї, Північній Ірландії, Південній Кореї, Пакистані, Перу, Польщі, Португалії, Пуерто-Рико, Республіці Ірландія, Росії, Угорщині, Уругваї, Фінляндії, Франції, Чилі, Чехії, Шотландії, Швеції, Тайланді, Туреччині. Солідарність – наша зброя!”, – йдеться у повідомленні на Facebook.