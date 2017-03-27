У Львові дівчина з нічного клубу обікрала поляка

У Львові громадянин Польщі став жертвою злодійки.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 26 березня до поліції із заявою про крадіжку звернувся 35-річний громадянин Польщі. Чоловік повідомив, що він перебуває у Львові з туристичною метою і під час відпочинку в одному з нічних клубів міста познайомився з вродливою дівчиною. Поляк запросив нову знайому до себе на ночівлю до готелю, а коли прокинувся вранці – дівчини в номері вже не було, а з речей зникли гроші та два мобільні телефони «Айфон». Загалом, на суму понад 40 тис грн.

Працівники поліції встановлюють особу злодійки.