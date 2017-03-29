У Львові ДАБІ заборонила будівництво житлової багатоповерхівки на пр. Червоної калини

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області скасовано дію містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. Червоної Калини, 24 у Львові.

Як повідомили у прес-службі Держархбудінспекції України, під час проведення позапланової перевірки Управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради встановлено, що вищезазначені містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки видані з порушенням містобудівної документації, а саме плану зонування території Сихівського району Львова та на земельній ділянці, яка не відведена для цієї мети.

За результатами проведеної позапланової перевірки Департаментом прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на просп. Червоної Калини, 24 у м. Львові.

В подальшому Департаментом вживатимуться невідкладні заходи в порядку нагляду щодо зупинення виконання будівельних робіт на вищезазначеному об’єкті будівництва.