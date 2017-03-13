У Львові чоловік погрожуючи пістолетом зґвалтував мешканку передмістя

У Львові 47-річний чоловік зґвалтував у власному помешканні 38-річну мешканку міста Винники.

Як повідомили у правоохоронних органах, львів’янин 12 березня запросив жінку, з якою познайомився, до власного помешкання. Пригостивши нову знайому алкоголем запропонував вступити у статеві стосунки. Коли жінка відмовилася – почав погрожувати їй пістолетом та зґвалтував її.

Правоохоронці затримали ґвалтівника, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За фактом зґвалтування відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю (травматичний пістолет) скеровано на експертизу.