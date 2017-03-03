У Львові адвокат і помічник судді попалися на хабарі

Прокуратурою Львівської області спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції у Львівській області припинено корупційну схему прийняття замовних рішень одним із районних судів міста Львова.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, сьогодні, 3 березня, «на гарячому», під час одержання хабара в сумі 700 доларів США затримано адвоката та помічника судді одного із районних судів міста Львова. Вказані кошти останні вимагали від громадянина за «вирішення» питання про закриття провадження у рамках розгляду адміністративного протоколу, складеного за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

На даний час, проводяться першочергові слідчі дії. Також перевіряється інформація щодо причетності до вчинення вказаного злочину інших посадових осіб суду.

Речові докази та грошові кошти вилучено. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.