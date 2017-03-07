У Львові 9 березня тимчасово не курсуватимуть трамваї №3 та №5

9 березня з 10.00 до 16.30 не курсуватимуть трамваї на маршрутах №3 та №5 через обрізку гілок дерев, повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Тимчасове призупинення руху трамваїв зумовлено проведенням обрізки гілок дерев на вул. Сахарова.

Як розповів голова Франківської райадміністрації Тарас Гнида, обрізка дерев проводитиметься вздовж трамвайної колії на вул. Сахарова, де зупинка гуртожитків від «Львівської політехніки». Роботи виконуватимуть працівники НУ «Львівська політехніка».

«На даному відрізку трамвайної колії ростуть дерева, які в поганому стані. Тому є угода між НУ «Львівська політехніка» і ЛКП «Львівелектротранс» про тимчасове припинення руху трамваїв №3 та №5 на час обрізки гілок дерев», – розповів Тарас Гнида.