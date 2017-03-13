У літньому сезоні 2017 року з аеропорту «Львів» відкриють сім нових маршрутів

У літньому сезоні 2017 року з аеропорту Львів відкриють нові маршрути, серед них – Вроцлав, Каунас, Пула, Тирана, Брешія, Батумі і Тбілісі, розповіла гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська на прес-конференції, присвяченій року її перебування на посаді, повідомив Центр транспортних стратегій.

Окрім того, у 2017 році зі Львова може бути запущений новий регулярний трансатлантичний рейс.

За її словами, оскільки аеропорт Вільнюса буде закритий протягом місяця, то авіакомпанія МАУ літатиме в Каунас.

Що стосується нових рейсів, то авіакомпанія «Дніпроавіа» буде виконувати рейси до Пули і Тирани. «Роза вітрів» відкриває новий маршрут Львів-Брешія. А в Батумі і Тбілісі збирається літати Yanair.

Рейси Львів-Вроцлав авіакомпанії Wizz Air стартують 13 квітня. Виконуватися вони будуть по вівторках і суботах.

Наразі аеропорт активно веде переговори із лоукостером Norwegian.

«Це лоукостер, який виконує далекомагістральні рейси. Ми плануємо рейси зі Львова до Норвегії. Розуміємо, що, маючи рейс хоча б до Копенгагена, який буде виконувати Wizz Air і Ryanair, пасажир може пересісти на Norwegian і полетіти за 150 євро в Нью йорк, Лос-Анджелес, Торонто. Як тільки Wizz Air почне польоти, то за ним прийде і Ryanair, а потім приєднається і Norwegian», – заявляла Романовська в січні цього року.

Як повідомлялося, Романовська також раніше анонсувала збільшення кількості авіарейсів на восьми популярних маршрутах.

Zaxid.net