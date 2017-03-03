У лікарню Львова госпіталізовано ще трьох гірників шахти «Степова»

У лікарню Львова 3 березня було госпіталізовано ще трьох гірників шахти «Степова».

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 08:00 4 березня на лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова перебувають 23 гірника, які постраждали 2 березня внаслідок вибуху на шахті «Степова».

Стан дев‘яти потерпілих – важкий, чотирнадцятьох – середньої важкості.

Як повідомлялося, 2 березня о 12.46 в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників.

На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

В ніч з 2 на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості з Червоноградської міської лікарні було перевезено двадцять осіб, з яких двоє у тяжкому стані. 3 березня до лікарні Львова було госпіталізовано ще трьох гірників шахти «Степова».