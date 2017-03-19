У лікарнях Львова і Червонограда залишається 12 постраждалих гірників шахти «Степова»

У лікарнях Львівщини на стаціонарному лікуванні залишається 12 гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті «Степова» 2 березня.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що станом на ранок 19 березня на стаціонарному лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова перебувають 9 гірників. У неврологічному відділенні міської клінічної лікарні Червонограда залишаються троє шахтарів, яких було переведено сюди після лікування в опіковому відділенні лікарні Львова.

На амбулаторному лікуванні в Червоноградській міській клінічній лікарні зараз перебувають 13 осіб. Стан всіх пацієнтів – задовільний.