У лікарні залишається один білорус, який постраждав в аварії автобуса на Львівщині

У лікарні залишається один громадянин Білорусі, який постраждав сьогодні в аварії автобуса «Мінськ-Буковель» на території Львівської області.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Білорусі в Twitter.

«Одного громадянина госпіталізовано в стані середньої важкості, загрози життю немає. Громадян Білорусі серед загиблих немає», – заявили в білоруському МЗС.

«ДТП на Львівщині: з 12 доставлених до лікарні громадян 11 після надання медичної допомоги призначено амбулаторне лікування», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 31 березня близько 6.00 в селі П`ятничани Жидачівського району Львівської області зіткнулися туристичний автобус Neoplan з номерами білоруської реєстрації і легковий автомобіль Mercedes з номерами литовської реєстрації.

У результаті зіткнення автобус, який прямував за маршрутом «Мінськ – Буковель», перекинувся в кювет. На момент ДТП в салоні перебували 42 пасажири, всі вони туристи з Білорусі.

26-річний водій і 38-річний пасажир автомобіля Mercedes, громадяни Молдови, загинули на місці події.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини ДТП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть постраждалого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).