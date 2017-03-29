У лікарні Львова помер другий будівельник на якого впала бетонна плита на території новобудови

У лікарні Львова 28 березня помер львів’янин, який 23 березня отримав важкі травми внаслідок падіння бетонної плити на будівельному майданчику новобудови. 63-річний чоловік працював водієм вантажівки на будівництві.

Як повідомлялося, 23 березня, о 13.40 до поліції надійшло повідомлення, що на будівельному майданчику на вул. Під Голоском, 4а у Львові впала бетонна плита, є загиблий.

Правоохоронці встановили, що під час навантажувально-розвантажувальних робіт із бетонними плитами, відбувся зсув плит різної ваги та форми. Одна з плит впала на двох робітників, які знаходилися на будмайданчику.

22-річний львів’янин від отриманих травм помер на місці, 63-річного львів‘янина госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги Львова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей, – карається позбавленням волі на строк до восьми років.