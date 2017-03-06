У Кіровоградській області виявлено сміття зі Львова

У Кіровоградській області  6 березня біля села Пантаївка Олександрійського району біля дороги виявили вивантажене сміття зі Львова.

Як повідомила керiвник сектору комунiкацiї ГУ НП в Кiровоградськiй областi Вiталiна Бевзенко, до поліції Олександрійського району звернулися місцеві мешканці, які повідомили про висипане сміття, передає УНІАН.

За словами Бевзенко, на місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття справи за кваліфікацією забруднення середовища.

За попередньою інформацією, сміття було привезене зі Львова на це вказують зошити учнів Львівської школи, розвантажена була одна фура.

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