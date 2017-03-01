У двох селах на Полтавщині поліція затримала 7 автомобілів з львівським сміттям

У Полтавській області неподалік від Кременчука – у селах Маламівка та Новоселівка – поліцейські затримали 7 вантажних автомобілів зі сміттям із Львова.

Як повідомила прес-секретар Кременчуцького міськвідділу поліції Ганна Васенко, багатотонні вантажівки, заповнені побутовими відходами зі Львова, мали намір розвантажити на території Кременчуцького району, повідомляє УНІАН.

У поліції зазначають, що інформація про сміттєвози з львівськими номерами надійшла від патрульних у Кременчуцькому районі. Три навантажені сміттєвози вдалося затримати в селищі Маламівка, два – у Новоселівці, а ще дві вантажівки намагалися сховатися від поліцейських, але все-таки були блоковані на кордоні Полтавської та Кіровоградської областей.

«Затримані водії відмовляються давати якісь пояснення і не надають документів на вантаж», – повідомила Васенко.

Як повідомлялося, менш як за тиждень це вже четвертий випадок зі львівським сміттям в околицях Кременчука.

У понеділок міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив про те, що мер Львова Андрій Садовий попросив вибачення у кременчужан за несанкціоноване скидання львівського сміття.

Малецький зазначив, що знайдене у Кременчуці львівське сміття комунальники вивезуть на полігон для захоронення, а влада Львова оплатить послуги кременчуцьких комунальників.