У центрі Львова з 8 квітня розпочнеться Великодній ярмарок

У Львові майже місяць триватиме Великодній ярмарок.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про організацію та проведення Великоднього ярмарку на пр. Свободи». Відповідно до прийнятого рішення, цьогорічний Великодній ярмарок триватиме з 8 квітня до 7 травня на проспекті Свободи: від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької до пам’ятника Т. Шевченку.

Організатором ярмарку є ТзОВ «Львівські Ярмарки» з правом залучення підприємств та організацій різних форм власності з міста Львова та областей України для здійснення торгівлі товарами вітчизняного виробництва.

Режим роботи Великоднього ярмарку: у робочі дні – з 11.00 до 22.00, у святкові та вихідні дні – з 10.00 до 23.00.