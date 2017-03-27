У центрі Львова невідомі побили і пограбували громадян Турції

У Львові невідомі побили і пограбували двох громадян Турції, які приїхали до міста в якості туристів.

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, 26 березня до поліції звернувся 33-річний житель Стамбула, який повідомив, що опівночі у центрі міста, на площі Соборній, на них скоїли напад двоє чоловіків, які побили його з товаришем і забрали «Айфон 6» після чого втекли.

Іноземець зазначив, що вони відпочивали у нічному клубі і поверталися вночі до помешкання, яке винаймали.

Постраждалого 30-річного іноземця, який також є громадянином Турції, госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги Львова.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом розбійного нападу.