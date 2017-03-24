Три міста Львівщини погодилися приймати львівське сміття

Львівська міська рада підписала договори про вивезення твердих побутових відходів з трьома містами Львівської області.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
“Підписані договори з трьома містами на поховання 900 тонн відходів”, – сказано в повідомленні.
“На жаль, угоди не є довготерміновими, як цього просить місто Львів. Вдень продукується орієнтовно 600 тонн сміття. Враховуючи перенакопичення, нам важлива співпраця на значно більші об’єми захоронення ТПВ”, – вказали у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Також у прес-службі повідомили, що у п’ятницю тверді побутові відходи не вивезли з 376 контейнерних майданчиків.
Всього у Львові 1237 контейнерних майданчиків.