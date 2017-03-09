Суд розблокував рахунки «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям

Господарський суд Львівської області розблокував рахунки державного вугледобувного підприємства «Львіввугілля», що дасть змогу відновити виплату заробітної плати шахтарям.

Про це на своїх сторінках у соцмережі Facebook повідомили голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Є добра новина: шахтарі Львівщини отримають зароблені кошти… Щойно отримав рішення Державної виконавчої служби – рахунки ДП «Львіввугілля» розблоковано», – написав Синютка.

«Суд прийняв рішення про розблокування рахунку ДП «Львіввугілля»! Тепер гірники дістали надію на отримання зарплати. А державне підприємство зможе вести господарську діяльність», – зазначив Волинець, додавши, що станом на сьогодні на заблокованому рахунку держкомпанії є 93,8 млн грн.

Як повідомлялося, раніше профспілка шахтарів планувала провести акції протесту з метою відновлення виплати заробітної плати працівникам «Львіввугілля».

За даними Єдиного реєстру судових рішень, 2 березня 2017 року держкомпанія «Регіональні електричні мережі» (постачальник електроенергії для вугледобувних шахт) звернулася до Господарського суду Львівської області з позовом до «Львіввугілля», в якому вимагала стягнути з підприємства 97,4 млн грн. Розгляд справи було призначено на 10:20 9 березня. При цьому, за даними експертної організації «Всеукраїнська енергетична асамблея», станом на 1 лютого 2017 року загальна заборгованість вугільної галузі за постачання електроенергії становила 11,6 млрд грн.

Також 2 березня 2017 року на шахті №10 «Степова», що входить до структури підприємства «Львіввугілля», стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали понад 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.