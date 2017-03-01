Суд ООН розпочав розгляд справи України проти Росії

Міжнародний суд Організації Об`єднаних Націй розпочав слухання справи за скаргою України проти Росії.

Наразі обговорюється запит Києва щодо запровадження тимчасових запобіжних заходів, спрямованих на захист цивільних прав громадян, повідомляє УНІАН.

Справу слухають 16 суддів під головуванням судді із Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).

Очікується, що за результатами цих слухань буде ухвала Суду, задовільнити чи ні прохання Києва щодо запровадження тимчасових запобіжних заходів. Це рішення може бути ухвалено у період часу від кількох тижнів до місяців.

У перші два дні сторони мають викласти свої позиції стосовно запиту, а у наступні два – заключні позиції.

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За інформацією прес-служби Суду, на захід акредитувалося майже 70 представників засобів масової інформації. Варто зауважити, що представників російських ЗМІ – лічені одиниці.