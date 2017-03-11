Сьогодні Європейський день пам’яті жертв тероризму

Оголошений за пропозицією депутатів Європарламенту в пам’ять жертв теракту в Мадриді 11 березня 2004 року.

Цього дня в результаті серії наймасштабніших в історії Іспанії терористичних актів на одній із залізничних станцій загинула 191 особа, майже 2000 людей були поранені. Серед жертв були і 50 іноземців, представники 16 держав. Як з’ясувалося, теракт здійснили міжнародні терористи – вихідці з країн Північної Африки, маючи на меті помститися Іспанії за участь у війні в Іраку. Відтоді минуло 13 років, але терористична загроза для Європейського континенту не зникла, навпаки – стала ще більш зримою й актуальною.

Так, наступного, 2005 року були здійснені теракти у центрі Лондона (в метро і автобусі), 2011-го – подвійний теракт у Норвегії, скоєний Брейвіком; того ж року були скоєні теракти в мінському метро; у липні 2012-го в аеропорті болгарського Бургаса був підірваний автобус з ізраїльськими туристами, що прилетіли в Болгарію на відпочинок. Відбулися теракти в Данії. Одними з наймасовіших стали теракти в Парижі у 2015 році – спочатку в редакції журналу Charlie Hebdo, а потім теракти 13 листопада, під час яких загинули 130 людей і 352 особи було поранено. Минуло року світ приголомшили теракти в аеропорту Брюсселя, жертвами якого стали 26 людей, та французькій Ніці, під час якого загинуло 84 особи. Загалом з часів існування Євросоюзу, на його території від рук терористів загинуло близько 6 тисяч осіб.

Cумна статистика жертв терористичних актів зростає з року в рік. Змінюються назви терористичних угруповань («Аль Каїда», «Хезболла», «Ісламська держава»), обличчя виконавців, але незмінною залишається злочинна й підступна сутність тероризму з її ненавистю і екстремізмом, зі здатністю до мімікрії, зі спробами посіяти в суспільстві паніку, страх, викликати відчуття безпорадності. Тероризм став однією з найсерйозніших загроз, якій піддаються люди, живучи у модерних суспільствах.

Сьогодні європейці вшановують пам’ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів як у Європі, так і в усьому світі, а також висловлюють підтримку тим, хто втратив своїх близьких, рідних, знайомих, хто живе в суспільстві з важкими психічними і фізичними травмами – наслідками трагічних подій.

Укрінформ