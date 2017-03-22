Сьогодні таксисти всіх країн святкують своє професійне свято

22 березня таксисти всіх країн святкують своє професійне свято — День таксиста.

Все почалося в 1907 році в Лондоні — колисцi сучасного таксі. Саме тоді на машини (кеби) були встановлені таксометри, тепер ми називаємо їх лічильники, і відтоді столичний візник став таксистом.

Перші лондонські автомобілі таксі були зеленого і червоного кольорів. Жовтий колір, який ми вважаємо традиційним для цих машин, з’явився з легкої руки Джона Хертца, засновника компанії Hertz Corporation. Беручи старі автомобілі в рахунок сплати за нові, підприємливий американець перефарбовував старі машини в жовтий колір і використовував їх як таксі. Такі яскраві автомобілі легко було помітити на вулицях міста, а пізніше практику перефарбовувати таксі в жовтий колір взяли за правило майже всі подібні компанії.

Проте, лондонські таксі традиційно фарбують в чорний колір, польські таксі зазвичай різнокольорові. У Гонконзі є три види забарвлення таксі: найбільш частий — червоний, зелені таксі використовуються в районі Нових Територій, а сині — на островах Лантау. В ОАЕ і Німеччині такі авто, як правило, пофарбовані в кремовий колір. У Сінгапурі таксомотори блакитні, а в Таїланді — рожеві.

Ще одним символом таксі став візерунок у вигляді шашечок. Згідно з однією з версій, перший шашковий візерунок з’явився в 20-х роках минулого століття на машинах американської компанії, яка запозичила їх з гоночної символіки. Він повинен був привертати увагу клієнтів і підштовхувати їх до думки про швидкість пересування.