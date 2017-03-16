Сміття зі Львова знову виявили на Тернопільщині

На Тернопільщині виявили несанкціонований скид львівського сміття.

Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Монастириського відділення поліції надійшло повідомлення від міської ради про те, що на місцевому сміттєзвалищі виявлено відходи, найімовірніше, львівського походження.

Поліцейські дійсно виявили кількість сміття, серед якого були товарні чеки з крамниць Львова. Припускають, що відходи були привезені вантажівкою марки «ГАЗ» чи «КамАЗ» в період з вечора 10 березня до ранку 13 березня, адже в інші дні на території сміттєзвалища перебував охоронець.

Даний факт внесений до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка.

Як повідомлялося, 24 січня голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.

Зумовлене його доручення було тим, що в Малашівцях та поблизу Зборова було виявлено несанкціоновано скинуте сміття з чеками з львівських магазинів.

У лютому громадська рада при Тернопільській ОДА відхилила прохання мерії Львова щодо захоронення сміття на території Тернопільщини.

8 березня у Тернополі поліція виявила дві фури із львівським сміттям, які поверталися з Полтавщини, де їм завадили викинути вантаж. Поліцейські змусили водіїв виїхати за межі області.