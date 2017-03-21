Сім`ям загиблих і постраждалим в результаті аварії на шахті «Степова» виплатили понад 7,6 млн грн.

Кабінет міністрів та Львівська обласна держадміністрація здійснили всі виплати в розмірі понад 7,6 млн грн сім`ям загиблих і постраждалим шахтарям у результаті аварії на вугільній шахті «Степова» Львівщини.

Про це повідомив профільний віце-прем`єр-міністр Геннадій Зубко під час брифінгу, присвяченого розслідуванню причин аварії на шахті «Степова», передає УНІАН.

«Питання, пов`язані із соціальним захистом та виплатами, вирішено», – сказав Зубко.

«За дорученням комісії було здійснено всі виплати, які стосуються резервного фонду в розмірі 5,725 млн грн безпосередньо сім`ям загиблих і постраждалим. Також від фонду соцстраху вчора надійшли гроші в розмірі 1,888 млн грн – це страхові виплати. Також було здійснено виплати в розмірі 100 тис. грн на сім`ю загиблого і 20-60 тис. грн на потерпілого від Львівської облради», – додав віце-прем`єр-міністр.

Як повідомлялося, 2 березня на шахті №10 ”Степова” об`єднання ”Львіввугілля” стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали понад 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

3 березня прем`єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів виділив 500 тис. грн сім`ям загиблих шахтарів.

13 березня Зубко повідомив, що кошти з держбюджету, виділені в обсязі 5,7 млн грн для здійснення виплат сім`ям загиблих і постраждалим, будуть виплачені до 19 березня.