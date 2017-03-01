Щир подав у відставку з посади начальника управління транспорту Львівської міськради

Віктор Щир подав у відставку із посади начальника управління транспорту Львівської міськради.

Наказ на звільнення Щира поки не підписаний, проте він підтвердив, що працювати в міськраді не планує, повідомляє Zaxid.net.

У середу, 1 березня, Віктор Щир не прийшов на нараду в ЛМР, на якій завжди присутні керівники всіх структурних підрозділів ради. Замість Щира управління транспорту представляв заступник начальника управління Олег Партика.

Керуюча справами виконкому ЛМР Марта Литвинюк повідомила, що наразі в управління транспорту немає начальника і найближчим часом буде призначений виконувач обов’язків.

Як уточнив сам Віктор Щир, 28 лютого у нього закінчився контракт. Згідно із законодавством, він мав би написати заяву на продовження контракту, однак він цього робити не планує.

Своє рішення 56-річний Віктор Щир пояснив проблемами зі здоров’ям. Він також зазначив, що в подальшому на інших посадах у міськраді не працюватиме.

Віктор Щир очолював управління транспорту з квітня 2014 року. До цього обіймав різні посади у Держприкордонслужбі.

Додамо, що зараз у Львові триває конкурс на визначення перевізників на 46 автобусних маршрутах, який супроводжується низкою судів. Зокрема, Дніпропетровський окружний адмінсуд зупинив проведення конкурсу за позовом приватного перевізника.