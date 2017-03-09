Шахтарі Львівщини розпочинають страйк

Працівники ДП «Львіввугілля» сподіваються, що сьогодні Господарський суд розблокує їм рахунки і вони зможуть отримати заробітню плату.

Про це на своїй сторінці у «Facebook» написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні о 9:00 відбудеться спільне засідання двох профспілок НПГУ та ПРУПУ. Будуть розглядати тактику дій щодо реалізації вимог по виплаті заборгованої зарплати, розблокування рахунку ДП «Львіввугілля», безпеки праці. Вчора о 23:30 в ситуацію втрутився Гройсман та міністр Юстиції Петренко. На роботу терміново викликали працівників Мін’юсту як у Києві, так і у Червонограді для розблокування рахунку. Гірники сподіваються, що сьогодні рахунок ДП «Львіввугілля» буде розблоковано і зарплати будуть виплачені», – йдеться у повідомленні.