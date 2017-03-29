СБУ: Перекриття дороги на Львівщині – це інформаційна спецоперація Росії

Службі безпеки України заявляють, що перекриття дороги нібито представниками польської громади в Україні – це інформаційна спецоперація Росії.

Про це на брифінгу сказав начальник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає УНІАН.

За його словами, голова СБУ сьогодні поінформував посла Польщі в Україні Яна Пєкла про хід розслідування інциденту з нападом на Генеральне консульство Польщі в Луцьку, а також щодо інформаційної провокації, яка відбулася вранці у Львівській області. ”На автошляху біля міста Львова групою осіб була здійснена спроба із блокування автошляху, блокування руху автотранспорту на основній дорозі, яка з`єднує Львів із польським кордоном”, – зауважив Ткачук.

”Приблизно о 10-й годині ранку близько 50 осіб організовано прибули до села Гряда Жовківського району Львівської області, де намагалися перекрити рух автотранспорту та почали палити шини, намагаючись створити відповідну негативну картину для подальшої її трансляції як певних негативних подій, протестів, які начебто відбуваються в Україні”, – сказав представник СБУ.

За його словами, це була невдала провокація, яка є ”частиною загального задуму в рамках російської спеціальної інформаційної операції, яка саме направлена на провокування і розпалювання міжетнічної і міжнаціональної ворожнечі між поляками та українцями”. ”Також направлена на маніпулювання громадською думкою і створення відповідного негативного іміджу України у Європі”, – наголосив Ткачук.

Як повідомлялося, сьогодні поліція затримала і доставила до Жовківського відділення поліції для встановлення особи 80 людей, які вранці брали участь в акції перекриття руху транспорту поблизу українсько-польського кордону. На трасі близько 200 осіб з плакатами українською та польською мовою «Поляки – наші брати» перекривали рух транспорту і палили шини на автодорозі.

Активісти львівської громадської організації «Варта 1», які спільно з правоохоронцями долучалися до патрулювання у регіоні, заявили, що учасники акції планували заблокувати українсько-польський кордон у пункті пропуску «Рава-Руська».