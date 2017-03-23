Садовий відхрестився від ідеї створити сміттєвий полігон у Чорнобильській зоні

Мер Львова Андрій Садовий назвав «спонтанною реакцією» свою вчорашню заяву про необхідність побудови резервного полігону для твердих побутових відходів (ТПВ) у Чорнобильській зоні.

«Вчора медіа розповсюдили новину “Садовий пропонує зробити резервний полігон ТПВ” в Чорнобильській зоні. Уточнення – я вчора дійсно сказав подібне на прес-конференції, але лише як спонтанну реакцію на численні запитання про те, як Львову вийти зі сміттєвої блокади і що буде, якщо подібне станеться в Києві. Це не є моя офіційна пропозиція, – повідомив у Facebook 23 березня Андрій Садовий. – Я за те, аби навколо Чорнобиля робити заповідник та експериментувати з відновлювальними джерелами енергії. А що саме Києву робити в перспективі з ТПВ – справа киян і київської влади».

Садовий також пояснив, яким бачить вихід зі сміттєвої кризи, у якій опинився Львів.

«У Львові ми будемо вирішувати питання наступним чином – будувати сміттєпереробний комплекс за світовими стандартами. Роботу над концепцією та проектними рішеннями уже розпочали за допомогою уряду Франції. Наступного тижня оприлюднюємо детальний план-графік реалізації проекту», – заявив мер Львова.

Нагадаємо, 22 березня Андрій Садовий, відповідаючи на питання журналістів у ході брифінгу, заявив, що пропонує зробити резервний полігон ТПВ для всієї країни у Чорнобильській зоні. За його словами, цей полігон мав би бути розрахований на екстремальні випадки і львівська мерія готова співфінансувати його облаштування.

Zaxid.net