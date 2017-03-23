Рада зобов`язала представників громадських об`єднань подавати е-декларації

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України ”Про запобігання корупції” (№6172), зобов`язавши представників громадських об`єднань подавати е-декларації і увільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

Як повідомляє УНІАН, за це рішення проголосували 268 із 363 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Народний депутат від фракції ”Народний фронт” Тетяна Чорновол своєю поправкою пропонувала запровадити е-декларування і для осіб, які є засновниками (учасниками), редакторами (головними редакторами) засобів масової інформації. Але під час обговорення така пропозиція була знята.