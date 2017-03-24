Прокуратура звинувачує у корупції керівництво «Львівавтодору»

Стосовно директора ЛКП «Львівавтодор» та його заступника складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратура області забезпечить участь у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, відносно директора ЛКП «Львівавтодор» та заступника директора ЛКП «Львівавтодор» за ч.ч.1, 2 ст.172-7 КУпАП щодо порушення порядку врегулювання конфлікту інтересів при укладенні договору оренди транспортного засобу.

Так, згідно з протоколами про адміністративні правопорушення, складеними УЗЕ у Львівській області, 05.01.2017 ЛКП «Львівавтодор» укладено договір оренди транспортного засобу КІА MOHAVE з своїм директором, якому належить даний автомобіль на праві приватної власності.

Розгляд справи здійснюється Личаківським районним судом м. Львова.

Крім того, прокуратурою області виявлено факт розтрати коштів Львівського комунального підприємства «Львівавтодор», про що внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження проводитиметься органами поліції за процесуального керівництва прокуратури.